Green pass | boom di prenotazioni | corsa al vaccino Oggi nelle piazze la protesta dei no vax

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - Profilo3Marco : RT @eziomauro: Effetto Green pass per accedere nei locali al chiuso, ed è corsa a prenotare il vaccino - MariellaLoi : Il gran pasticcio del green pass. Il governo ammette: 'Non appurata l'efficacia dei vaccini sulle varianti' – Il Te… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Sole 24 ORE

Il suo giudizio sul certificato, però, resta sempre lo stesso: 'Mi domando una cosa, se ilfunziona e limita il contagio nei ristoranti e nelle palestre, perché tenere chiuse le discoteche?...Dal 6 agosto il signor Giovanni e la sua gentile sposa Maria in vacanza con i due figlioli di 12 e 14 anni per andare in pizzeria dovranno esibire il loro. Quindi avere fatto il vaccino, cosa che forse è stata possibile ai due genitori, e almeno un tampone rapido per i due figli, spendendo non si sa quanto perché il decreto legge appena ...Fusini: clienti vaccinati, ma i camerieri non è detto che lo siano. I tamponi per chi non può farsi immunizzare costano 30 euro. E valgono 48 ore. Per i turisti si sperimentano le televisite a Serina, ...Rendere obbligatorio il Green pass per i lavoratori, chiederne l'esibizione prima di entrare in fabbrica e in ufficio. E conseguenze più o meno gravi in caso di rifiuto di sottoporsi ...