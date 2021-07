Grande attesa per il Calendario Pirelli 2022, scattato dal musicista e fotografo Bryan Adams (Di sabato 24 luglio 2021) Sarà Bryan Adams, artista canadese, a scattare il Calendario Pirelli 2022 con una sua sfida personale di poter unire musica e fotografia nell'iconico oggetto del desiderio che ha raccontato la bellezza e la cultura esteta degli ultimi decenni. «Sono orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022. Unire la fotografia e la musica per 'The CalTM' è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizieremo lo shooting e ne sono elettrizzato» ha dichiarato il rocker premiato ... Leggi su panorama (Di sabato 24 luglio 2021) Sarà, artista canadese, a scattare ilcon una sua sfida personale di poter unire musica e fotografia nell'iconico oggetto del desiderio che ha raccontato la bellezza e la cultura esteta degli ultimi decenni. «Sono orgoglioso di essere stato scelto comedel. Unire la fotografia e la musica per 'The CalTM' è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizieremo lo shooting e ne sono elettrizzato» ha dichiarato il rocker premiato ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande attesa Diretta Juventus Cesena/ Streaming video tv: finalmente si svela Allegri (amichevole) C'è ovviamente grande attesa per la Juventus, che per la prima volta dopo 9 anni non inizia la stagione da campione d'Italia: l'anno scorso ha vinto due trofei e si è qualificata in Champions League, ...

X Factor 2021 quando inizia, la data della prima edizione senza categorie Quando inizia X Factor 2021 ? C'è grande attesa per la nuova edizione del talent show e da stamattina è partito il conto alla rovescia. È possibile perché con un video pubblicato sui social è stata svelata la data d'inizio di X Factor ...

Grande attesa per la prima del 'Festival Puccini' lagazzettadiviareggio.it X Factor 2021 quando inizia, la data della prima edizione senza categorie A settembre torna su Sky Uno il talent show dedicato interamente alla musica: il giorno scelto per il debutto di Ludovico Tersigni ...

Juve, Ronaldo non si ferma: "Work done" TORINO - Alla Continassa, dove la Juve si allena agli ordini di Massimiliano Allegri, c'è grande attesa per la decisione di Cristiano Ronaldo sul suo futuro. L'attaccante portoghese non ha ancora deci ...

