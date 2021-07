GPS elenchi aggiuntivi prima fascia e docenti concorso 2020, come inserire voto nella domanda [AGGIORNATO] (Di sabato 24 luglio 2021) Gli aspiranti, che hanno superato il concorso straordinario 2020 scuola secondaria, potranno inserirsi entro il prossimo 25 luglio negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) posto comune e di sostegno, come comunicato dal MI con nota del 22 luglio 2021. Diversi i dubbi degli interessati in merito all'inserimento, nella domanda su Istanze Online, del titolo d'accesso, nello specifico del voto, della data e della procedura/istituzione di conseguimento. Proviamo a chiarirne ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 luglio 2021) Gli aspiranti, che hanno superato ilstraordinarioscuola secondaria, potranno inserirsi entro il prossimo 25 luglio neglialladelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) posto comune e di sostegno,comunicato dal MI con nota del 22 luglio 2021. Diversi i dubbi degli interessati in merito all'inserimento,su Istanze Online, del titolo d'accesso, nello specifico del, della data e della procedura/istituzione di conseguimento. Proviamo a chiarirne ...

