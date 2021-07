GPS elenchi aggiuntivi: circa 20.000 i docenti abilitati da concorso straordinario, potranno accettare il ruolo (Di sabato 24 luglio 2021) Abilitazione conseguente al concorso straordinario: consultato l'Ufficio legislativo il Ministero ha permesso ad alcuni docenti vincitori del concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 di poter conseguire l'abilitazione come conseguenza dell'inserimento in graduatoria. E dunque entro il 25 luglio i docenti interessati potranno inserirsi anche negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 luglio 2021) Abilitazione conseguente al: consultato l'Ufficio legislativo il Ministero ha permesso ad alcunivincitori deldi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 di poter conseguire l'abilitazione come conseguenza dell'inserimento in graduatoria. E dunque entro il 25 luglio iinteressatiinserirsi anche neglialla prima fascia GPS. L'articolo .

