Google annuncia Intrinsic, società dedicata allo sviluppo di software per robot

L'obiettivo è sbloccare il potenziale creativo ed economico della robotica industriale. Google dedica ai robot un'intera società. Si chiama Intrinsic ed è una nuova realtà sotto il cappello di Alphabet, la holding che raggruppa tutte le ramificazioni aziendali di Big G. What if robots could be as easy to use as computers are today?

Google annuncia Intrinsic, società dedicata allo sviluppo di software per robot Mashable Italia Il mini-drone JJRC H36 è in offerta a 16,39 euro Questo drone come dicevamo è davvero piccolo: misura 8,5 x 8,5 x 3 centimetri, quindi sta tranquillamente nel palmo di una mano oppure nella tasca di uno zaino. In confezione c’è tutto quel che serve ...

Profitti record per Google: le nuove abitudini che rimarranno I bilanci presentati da Alphabet Inc. sono chiari: profitti record per Google nel secondo trimestre 2021. Nuove abitudini post pandemia?

