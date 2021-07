Gollini | «All’Atalanta anni fantastici Il Tottenham una grande chance»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 luglio 2021) Pierluigiha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del, non dimenticando il passato Pierluigiè ufficialmente un giocatore del. L’ex portiere dell’Atalanta ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club londinese: «E’ una sensazione incredibile. Sono molto felice per questa opportunità, per me è unada non sprecare. Sono davvero fortunato e orgoglioso di essere qui e sono solo felice di far parte di questo club e di unirmi a questa squadra di grandi giocatori. Il centro sportivo? E’ incredibile ed è difficile persino ...