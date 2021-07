Golf | Cameron Tringale leader delle 54 buche al 3M Open 2021

(Di domenica 25 luglio 2021) La terza giornata del 3M, in corso di svolgimento a Blaine, Minnesota, si è appena conclusa con un uomo solo al comando, lo statunitense. Il 33enne californiano potrebbe dunque così coronare domani il sogno di una carriera, il primo successo sul PGA Tour, sempre sfuggito di mano ad un giocatore solido e costante come lui. Al TPC Twin Citiesha fatto registrare oggi un ottimo -5 di giornata che gli ha permesso di scendere sino al -12 complessivo e di assicurarsi la migliore posizione di partenza possibile per la sua partenza di domani pomeriggio. Certamente, tuttavia, le ...

...DeChambeau (USA) 6 (10) Rory McIlroy (IRE) 7 (14) Viktor Hovland (NOR) 8 (16) Hideki Matsuyama (JPN) 9 (20) Paul Casey (GBR) 10 (23) Abraham Ancer (MEX) 11 (26) Sungjae Im (KOR) 12 (28)Smith ...