Gli allevamenti senza terra e le quattro leggi dell’ecologia

(Di sabato 24 luglio 2021) Gli– che in molti conoscono comeintensivi - fanno paura. Non soltanto ai miliardi di polli, mucche maiali che vengono macellati dopo profonde sofferenze: fanno paura – o almeno dovrebbero fare –a noi umani. Quegli stabilimenti di cemento, sottratti ai pascoli, alla, ai sapienti ritmi della natura, sono pericolosi per l’umanità. Per spiegarvi il perché userò le 4che più di 50 anni fa un illuminato scienziato, il biologo Barry Commoner, ci lasciò in eredità. Sono...

Il settore che utilizza le risorse naturali ed "è il maggior responsabile della crisi ecologica che stiamo affrontando è quello alimentare: in primis la filiera della carne di cui gli allevamenti intensivi sono da soli responsabili del 14,5% delle emissioni totali di gas serra, utilizzano circa il 20% delle terre emerse come pascolo e il 40% dei terreni coltivati per la ...