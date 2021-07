Giusto accettare i 55 milioni per Romero? L’opinione dei tifosi dell’Atalanta (Di sabato 24 luglio 2021) Quale sarà il futuro di Romero? L’Atalanta sta trattando col Tottenham, ma la priorità è fare sempre il bene della società. Al di là di quello che sarà il futuro dell’argentino, ecco L’opinione dei tifosi nerazzurri. Questione Romero: cosa ne pensano i tifosi nerazzurri? Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 565 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Romero al Tottenham? La decisione deve essere coerente con le ambizioni (alte) dell’Atalanta Probabili ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 24 luglio 2021) Quale sarà il futuro di? L’Atalanta sta trattando col Tottenham, ma la priorità è fare sempre il bene della società. Al di là di quello che sarà il futuro dell’argentino, eccodeinerazzurri. Questione: cosa ne pensano inerazzurri? Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 565 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::al Tottenham? La decisione deve essere coerente con le ambizioni (alte)Probabili ...

