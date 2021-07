Giustizia | il Csm rinvia il parere dopo le osservazioni del Colle Rilievi anche sul Sostegni Bis

(Di sabato 24 luglio 2021)nel giorno del suo 80esimo compleanno Sergio Mattarella non si è risparmiato e ha infilato un paio di ?rampogne?. La prima, in ordine di tempo, ha coinvolto l?attuale...

fattoquotidiano : Bocciatura secca, senza se e senza ma, della norma della ministra della Giustizia Marta Cartabia sulla prescrizione… - fattoquotidiano : Giustizia, un altro fronte al Csm: il plenum si spacca sulla commissione per il Sud. “Da Cartabia discriminazione i… - repubblica : Riforma della giustizia, Mattarella frena il Csm: sul progetto Cartabia necessario un parere complessivo - michelelanzo : Il CSM vuole criticare la riforma della Giustizia, per assolvere ad uno dei compiti che gli viene assegnato dalla… - SaCe86 : Giustizia, M5s all'attaccoMossa del Colle sul Csm -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Csm

Torna l'ipotesi fiducia Riforma della: più pene alternative, si andrà in cella solo per i reati gravi Riforma, in aula il 30 luglio. Cartabia chiede la fiducia. Ma ilcritica ...La, comunque, ha tenuto banco per l'intera giornata di ieri. Nel giorno dell'ottantesimo ...del rinvio a giudizio per corruzione a Perugia dell'ex presidente dell'Anm ed ex componente del,...Il Quirinale blocca il parere sulla prescrizione. La ministra Dadone: "Se resta così usciamo". Poi il dietrofront ...Si gioca tutta sulla riforma della Giustizia penale firmata da Marta Cartabia la partita tra il nuovo (ma anche vecchio, a quanto pare) Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte e il governo guidat ...