Giulia Salemi resta senza parole al Giffoni Film Festival | “Non me l’aspettavo”

(Di sabato 24 luglio 2021)è rimastaal, lasciandosi andare ad una confessione totalmente inaspettata, insieme al suo compagno Pierpaolo Pretelli, è stata ospite per la prima volta del. La bella modella di origini persiane si è divertita e non poco durante il corso delle ore passate all’importante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

... con tantissimi ospiti, tra cui anche Pierpaolo Pretelli che ha addirittura parlato di nozze con l'influencer. Secondo piccole anticipazioni della Falchi, sembra che ci saranno tanti ...... 'Io esiamo felici e complici' 'La nostra storia sta andando benissimo siamo, felici e complici' ha detto Pretelli in collegamento dal Giffoni, riferendosi alla fidanzata. 'Nel ...Giulia Salemi è rimasta senza parole al Giffoni Film Festival, lasciandosi andare ad una confessione totalmente inaspettata.Intervistato su Rai 1, Pierpaolo Pretelli ha lasciato intendere che per il momento non ci sono in programma le nozze con Giulia Salemi ...