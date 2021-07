Gioia Lautaro Martinez | “Copa America nella storia | Messi è il migliore al mondo”

Leggi su sportface

(Di sabato 24 luglio 2021) “Rimarremoperché abbiamo raggiunto il successo in un modo incredibile, contro il Brasile padrone di casa“. Parola diche si sta godendo le vacanze dopo una stagione storica: Scudetto con l’Inter e trionfo incon la sua Nazionale. E c’è spazio per un commento su: “È il miglior giocatore al, si allena sempre al massimo ed è un esempio per tutti. Fa cose che gli altri non fanno, dobbiamo imparare da lui. Non dimenticherò mai il primo giorno che l’ho incontrato in Nazionale, pensavo fosse tutto un sogno”. ...