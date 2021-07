Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: quando gareggia l’Italia? Stanotte puntata la sveglia, azzurre in qualifica: programma, orari, tv (Di sabato 24 luglio 2021) Stanotte (ore 03.00) si disputeranno le qualificazioni di Ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si preannuncia una domenica 25 luglio davvero di fuoco all’Ariake Gymnastics Centre dove le ragazze si daranno battaglia per la conquista delle varie finali. l’Italia sarà subito impegnata nella prima suddivisione, a partire dalle ore 03.00 italiane (in Giappone saranno le 10.00): le azzurre inizieranno la loro avventura al volteggio e cercheranno di tirare fuori una prestazione davvero di lusso, necessaria per qualificarsi alla finale a ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)(ore 03.00) si disputeranno lezioni diartistica femminile alledi2021. Si preannuncia una domenica 25 luglio davvero di fuoco all’Ariake Gymnastics Centre dove le ragazze si daranno battaglia per la conquista delle varie finali.sarà subito impegnata nella prima suddivisione, a partire dalle ore 03.00 italiane (in Giappone saranno le 10.00): leinizieranno la loro avventura al volteggio e cercheranno di tirare fuori una prestazione davvero di lusso, necessaria perrsi alla finale a ...

Advertising

fanpage : #Tokyo2020, le ginnaste tedesche dicono basta alla sessualizzazione della ginnastica, sì alla tuta, no al body… - Gazzetta_it : Ginnastica, la caduta (in tutti i sensi) del mito Uchimura #Tokyo2020 - justashake : Mi sto perdendo praticamente tutto delle olimpiadi perché di notte non ce la faccio, adesso scopro che fanno vedere… - zazoomblog : Ginnastica Olimpiadi Tokyo: stanotte le qualifiche. La formazione dell’Italia: scelti i quartetti gara alle 03.00 -… - AValzan : @discoveryplus Canale E4 (Ginnastica Olimpiadi) su Prime Video, da questa mattina è completamente muto. Gradirei un… -