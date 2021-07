Ginnastica, Marco Lodadio per la Finale alle Olimpiadi: cosa serve all’azzurro? I punteggi dei rivali, alle 12.30 in gara (Di sabato 24 luglio 2021) Marco Lodadio salirà in pedana alle ore 12.30 nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il ginnasta italiano sarà impegnato nella terza e ultima suddivisione del turno preliminare, si esibirà direttamente agli anelli dove insegue la qualificazione alla Finale di Specialità. Il romano, argento ai Mondiali 2019, è tra i favoriti per le medaglie, anche se l’ultimo anno e mezzo è stato estremamente complicato a causa dell’emergenza sanitaria e di un difficile recupero dall’operazione alla spalla. Il 29enne ha il vantaggio di salire al castello conoscendo i punteggi ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)salirà in pedanaore 12.30 nelle qualificazioni delledi Tokyo 2021. Il ginnasta italiano sarà impegnato nella terza e ultima suddivisione del turno preliminare, si esibirà direttamente agli anelli dove insegue la qualificazione alladi Specialità. Il romano, argento ai Mondiali 2019, è tra i favoriti per le medaglie, anche se l’ultimo anno e mezzo è stato estremamente complicato a causa dell’emergenza sanitaria e di un difficile recupero dall’operazione alla spalla. Il 29enne ha il vantaggio di salire al castello conoscendo i...

Advertising

ItaliaTeam_it : Vanessa, Asia, Alice, Martina, Lara, Marco e Ludovico, fateci sognare! ?? La nazionale di ginnastica artistica… - ginnasticando : ?????? #Tokyo2020 è realtà! Per la Ginnastica Artistica alle 12.30 (ora italiana) inizierà la gara di qualificazione m… - Luca_Monta_ : ????? Ginnastica artistica ????? #?? 7 ?? 23,6 anni ?? Alice e Asia D'Amato (18) ?? Vanessa Ferrari (4° OG) ? Marco Lo… - marco_veracini : RT @m_crosetti: Seriamente, ma cosa ha fatto lo sport ad Armani per farsi maltrattare così? Aveva l'esonero a ginnastica? Lo mettevano semp… - Eliaspv12 : Io che in queste olimpiadi tiferò l’italia,marocco e Lussemburgo Nell’atletica e nella ginnastica artistica (Mu… -