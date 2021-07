Ginnastica, Italia guerriera alle Olimpiadi. Notte di fuoco, le Fate vogliono la Finale a squadre. E Vanessa Ferrari… (Di sabato 24 luglio 2021) Martina Maggio, Vanessa Ferrari, Alice D’Amato, Asia D’Amato hanno una missione: conquistare la Finale a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Un obiettivo non facile da raggiungere, soprattutto per due motivi: il primo riguarda la marcia di avvicinamento delle azzurre ai Giochi, funestata da incidenti, sfortune, infortuni, virus; la seconda è legata al sorteggio, che ha relegato le nostre portacolori nella scomodissima prima suddivisione. StaNotte (ore 03.00) bisognerà dare davvero l’anima per cercare di ottenere un punteggio interessante e restare in corsa per entrare tra le magnifiche ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Martina Maggio,Ferrari, Alice D’Amato, Asia D’Amato hanno una missione: conquistare ladi Tokyo 2021. Un obiettivo non facile da raggiungere, soprattutto per due motivi: il primo riguarda la marcia di avvicinamento delle azzurre ai Giochi, funestata da incidenti, sfortune, infortuni, virus; la seconda è legata al sorteggio, che ha relegato le nostre portacolori nella scomodissima prima suddivisione. Sta(ore 03.00) bisognerà dare davvero l’anima per cercare di ottenere un punteggio interessante e restare in corsa per entrare tra le magnifiche ...

