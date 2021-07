Ginnastica artistica | Marco Lodadio fuori dalla finale alle Olimpiadi Gli anelli non sono magici | out anche Edalli

(Di sabato 24 luglio 2021)non riesce nell’impresa di qualificarsi allaaglidelledi Tokyo 2021. Il ginnasta italiano non è stato impeccabile sull’attrezzo, il suo esercizio è purtroppo stato sporcato da un passo indietro vistoso in uscita e da una sbavatura sul castello, penalizzate sensibilmentegiuria. Il romano è partito dal notevole D Score di 6.4, ma l’esecuzione non impeccabile gli ha impedito di andare oltre un complessivo 14.633 e ha chiuso in nona posizione, primo degli esclusi dall’atto conclusivo (è riserva, rientrerà in caso di rinunce o infortuni altrui ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Cinque cerchi per cinque Fate! ?????????? #Tokyo2020 accoglie le ginnaste #ItaliaTeam che gareggeranno nella ginnastica… - ItaliaTeam_it : Vanessa, Asia, Alice, Martina, Lara, Marco e Ludovico, fateci sognare! ?? La nazionale di ginnastica artistica… - _frangia : @_neve ginnastica artistica femminile se interessa - InterCLAzionale : RT @NavMatteo: Ludovico Edalli e Marco Lodadio escono di pochissimo dalle finali di ginnastica artistica. Un peccato enorme, ci sarebbe pia… - shelbyscompany : Ma quando c’è la ginnastica artistica? #giochiolimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica

OA Sport

LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE COSA SERVE A MARCO LODADIO PER QUALIFICARSI ALLA FINALE AGLI ANELLI? 12.55 Marco Lodadio ha purtroppo commesso un paio di errori evidenti, soprattutto in uscita, ...Al termine della seconda delle tre rotazioni delle qualifiche dimaschile il giapponese Daiki Hashimoto guida la classifica provvisoria del Concorso Generale con il totale di 88.531. Inseguono il campione del mondo in carica Nikita Nagornyy con 87.897 e ...Marco Lodadio non riesce nell'impresa di qualificarsi alla Finale agli anelli delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il ginnasta italiano non è stato impeccabile sull'attrezzo, il suo esercizio è purtroppo st ...Il ginnasta di Busto Arsizio non riesce a rientrare tra i migliori 24 nella gara su tutti gli attrezzi per pochi punti. 38esimo posto complessivo, sarà seconda riserva ...