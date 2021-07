Giappone U23-Messico U23 Olimpiadi | domenica H 13 00 | formazioni | quote | pronostici Partita molto interessante all’orizzonte

Advertising

E l'azzurro Alessandro Sibilio (48.42 per il titolo europeo, dodicesimo al mondo dell'anno) in ... In, il francese si presenta con l'oro degli Euroindoor di Torun al collo e senza decathlon ...Prima della partenza inper i giochi olimpici, Sara Canu, capogruppo dei Riformatori, ha consegnato alla campionessa europeadei 200 metri una gallinella in ceramica portafortuna. "Anche a Tokyo onorerà lo sport ...Il gruppo dei Bafana Bafana è in isolamento per alcuni casi di Covid-19: "Non ci siamo acclimatati come avremmo voluto" ...Dopo una prima giornata riservata alle prime sfide femminili, domani comincia anche il torneo di calcio maschile valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Grande curiosità dunque per vedere all'op ...