Gazidis | “Sto benissimo | presto comincerò le terapie Ho ricevuto tanto affetto”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Negli scorsi giorni gli è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Sto benissimo, sto lavorando durante il giorno. Sto facendo alcuni esami per iniziare la terapia. Starò bene, e non vedo l'ora di tornare al Milan. È importante che la squadra stia crescendo. Sono rimasto senza parole per tutti i messaggi di affetto, soprattutto dai tifosi, dalla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima, dai club e dai piccoli azionisti. Mi dà forza. È come se fossi un giocatore a San Siro, un sentimento così non esiste nel mondo.

