Gazidis | “Sto benissimo I tanti messaggi ricevuti mi hanno lasciato senza parole”

(Di sabato 24 luglio 2021) Ivan, CEO del Milan, al quale è stato diagnosticato un cancro alla gola pochi giorni fa, ha parlato così ai canali ufficiali del club rossonero: “Sto, sto lavorando durante il giorno ed è vero che sto facendo alcuni esami per iniziare la terapia. Starò bene e non vedo l’ora di tornare a Milano. Il Milan sta crescendo e puntiamo a fare bene. Ida tutto il mondo del calcio mi. Vorrei dire a tutti grazie di cuore, alla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima e tutti i club milanisti. Queste ...

benissimo,anche lavorando.facendo alcune visite ed esami per iniziare la terapia, ma starò bene. Non vedo l'ora di tornare ...rassicuranti non potevano essere rilasciate da Ivan, ...MILANO - "benissimo eanche lavorando.facendo alcune visite ed esami per iniziare la terapia ma starò bene. Non vedo l'ora di tornare ... Sono le parole di Ivanche rassicura tutti ...Le parole dell'amministratore delegato rossonero a Milan Tv: "Sto benissimo e sto anche lavorando. Sarà una stagione importante per noi" ...Gazidis è tornato a parlare tramite i canali ufficiali del club. L'ad rossonero ha tranquillizzato tutti e si è detto pronto a ripartire.