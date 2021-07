Gay Pride, a migliaia per le strade di Budapest: slogan contro Orban (Di sabato 24 luglio 2021) Gay Pride in corso a Budapest per tutto il pomeriggio. migliaia le persone, non solo ungheresi, a piazza Madach, il punto di partenza, dove spiccano ombrellini parasole arcobaleno, enormi cuori di ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Gayin corso aper tutto il pomeriggio.le persone, non solo ungheresi, a piazza Madach, il punto di partenza, dove spiccano ombrellini parasole arcobaleno, enormi cuori di ...

Advertising

HuffPostItalia : Folla in strada per il Budapest Gay Pride. Proteste contro la legge anti-Lgbt - repubblica : Diretta Budapest, migliaia di persone per il Pride anti Orbán - RaiNews : La manifestazione è una sfida aperta all'escalation della campagna anti Lgbt portata avanti da #Orban #gaypride - ValerioPastore1 : RT @repubblica: Diretta Budapest, migliaia di persone per il Pride anti Orbán - RenzoCianchetti : RT @gervasoni1968: Delle manifestazioni contro Macron niente, di queste la Rai farà la diretta Budapest, attese migliaia di persone per la… -