Gay Pride, 30mila in corteo a Budapest contro l’escalation omofoba del governo di Viktor Orban. Ottomila persone in più rispetto a 2 anni fa (Di sabato 24 luglio 2021) Budapest in corteo al Gay Pride contro l’escalation omofoba del governo di Viktor Orban. Decine di migliaia di persone hanno sfilato nella capitale ungherese dopo che a inizio mese l’esecutivo ha introdotto una legge che vieta il tema dell’omosessualità nelle scuole. Trentamila persone, Ottomila in più rispetto a due anni fa, che hanno celebrato i diritti Lgbtq e protestato in modo pacifico tra musica, balli, bandiere, ventagli e ombrellini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021)inal Gaydeldi. Decine di migliaia dihanno sfilato nella capitale ungherese dopo che a inizio mese l’esecutivo ha introdotto una legge che vieta il tema dell’omosessualità nelle scuole. Trentamilain piùa duefa, che hanno celebrato i diritti Lgbtq e protestato in modo pacifico tra musica, balli, bandiere, ventagli e ombrellini ...

