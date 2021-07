«Forza Ivan». Il bellissimo gesto del Milan per Gazidis – FOTO (Di sabato 24 luglio 2021) Milan, il messaggio dei giocatori e staff tecnico a Ivan Gazidis: le immagini da Milanello – FOTO Il messaggio di giocatori e staff tecnico del Milan per Ivan Gazidis, che nei giorni scorsi ha annunciato di soffrire di un cancro alla gola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acMilan) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021), il messaggio dei giocatori e staff tecnico a: le immagini daello –Il messaggio di giocatori e staff tecnico delper, che nei giorni scorsi ha annunciato di soffrire di un cancro alla gola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC(@ac) L'articolo proviene da Calcio News 24.

acmilan : A message from the team to our CEO: forza Ivan! ?? Il messaggio della squadra al nostro AD: forza Ivan! ??… - _OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - PBPcalcio : FORZA IVAN???? - bozz_ferrari : RT @acmilan: A message from the team to our CEO: forza Ivan! ?? Il messaggio della squadra al nostro AD: forza Ivan! ?? #MilanModena #Sempre… - heyocta : RT @acmilan: A message from the team to our CEO: forza Ivan! ?? Il messaggio della squadra al nostro AD: forza Ivan! ?? #MilanModena #Sempre… -