Fortnite e il bolide italiano senza euguali | ora sarà guerra per averla!

Leggi su computermagazine

(Di sabato 24 luglio 2021) Ciun valido motivo seè uno dei videogiochi più famosi e giocati al mondo! Nato nel 2017, il gioco sparatutto in terza persona è stato sviluppato da Epic Games e People Can Fly, in tre modalità che condividono lo stesso motore grafico: Salva il mondo, Modalità Creativa e Battaglia reale. E da allora non si è più fermato, conquistando milioni di gamers in tutto il mondo., popolare gioco di Epic Games (Adobe Stock)Ed è di pochi giorni fa la notizia bomba, una nuova feature che Epic Games ha introdotto nel gioco che farà impazzire i suoi gamers: asi potrà girare a bordo di una fiammante ...