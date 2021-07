Formazioni ufficiali Cagliari-Vicenza, amichevole precampionato 2021 (Di sabato 24 luglio 2021) Le Formazioni ufficiali di Cagliari-Vicenza, secondo impegno amichevole per gli uomini di mister Leonardo Semplici. I Cagliaritani avevano ottenuto una larghissima vittoria contro un’altra squadra vicentina, il Real Vicenza, nella prima uscita, e contro il Lane Rossi cercheranno quindi conferme. Ecco quindi le scelte dei due allenatori. Fischio d’inizio alle ore 16:00 allo Stadio Romeo Menti della città veneta. SEGUI IL LIVE Formazioni ufficiali Cagliari: Cragno, Walukiewicz, Altare, Carboni, Zappa, Marin, Strootman, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Ledi, secondo impegnoper gli uomini di mister Leonardo Semplici. Itani avevano ottenuto una larghissima vittoria contro un’altra squadra vicentina, il Real, nella prima uscita, e contro il Lane Rossi cercheranno quindi conferme. Ecco quindi le scelte dei due allenatori. Fischio d’inizio alle ore 16:00 allo Stadio Romeo Menti della città veneta. SEGUI IL LIVE: Cragno, Walukiewicz, Altare, Carboni, Zappa, Marin, Strootman, ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Prima uscita della stagione 2021/22 per i nerazzurri ??? Ecco le formazioni ufficiali di… - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #CagliariVicenza - ZO_it : ?? Le #formazioni ufficiali dell'#amichevole #Bologna vs #Feralpisalò. ??? #BFC #BolognaFC1909 #Pinzolo #ritiro… - m_bufalino : Le formazioni ufficiali di #PisaCremonese - infobetting : Mjallby-Malmoe (24 luglio, ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici -