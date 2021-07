Firenze | appende gatto fuori dal balcone legandolo con la pettorina | denunciato per maltrattamenti animali

Advertising

enpaonlus : Choc a Firenze: appende il gatto fuori dal balcone, due ragazzi filmano la scena e chiamano la polizia… - Valessiabi : RT @enpaonlus: Choc a Firenze: appende il gatto fuori dal balcone, due ragazzi filmano la scena e chiamano la polizia - rossa_bodi : RT @Animal_Genocide: Firenze, appende il gatto al balcone di casa: denunciato un cinese di 26 anni - MirkoRefatti : RT @enpaonlus: Choc a Firenze: appende il gatto fuori dal balcone, due ragazzi filmano la scena e chiamano la polizia - GabriellaBargh1 : RT @enpaonlus: Choc a Firenze: appende il gatto fuori dal balcone, due ragazzi filmano la scena e chiamano la polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze appende

, ragazzo di 26 tortura gatto appendendolo fuori dal balcone con una pettorina Stando alla ricostruzione de lanazione.it, un ragazzo di 26 anni di, avrebbe legato un gatto con la ...1 - - >- Grande spavento per due ragazzi che dalla finestra di casa hanno notato il vicino appendere un gatto al balcone del palazzo. I due avrebbero ripreso la scena per poi avvertire le ...Firenze, avrebbe appeso un gatto fuori dal balcone legandolo con la pettorina: denunciato per maltrattamenti animali. L’uomo sarebbe stato denunciato in seguito alla segnalazione di due ragazzi dell ...Convocato nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio lunedì 26 luglio alle 14,30 e giovedì 29 luglio alle 9,00 ...