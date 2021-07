Firenze | al Musart Festival la «Bestiale Comedìa» di Vinicio Capossela

(Di sabato 24 luglio 2021) Se quello di Dante è un viaggio tra i morti per salvare i vivi, la «» vuol essere un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria per redimere il reale dallo smarrimento in cui sembra precipitato L'articolo proviene daPost.

Si chiude domani e lunedì con i concerti di Vinicio Capossela, Enrico Pieranunzi e Vincenzo Vasi l'edizione 2021 delFestival, 14 giorni filati di spettacoli nel cuore del. Domenica 25 ...... info e Biglietti Questa sera (23 luglio), Fiorella Mannoia porterà ail suo live show, in Piazza SS Assunta. Il suo concerto è stato organizzato all'interno della manifestazione...Se quello di Dante è un viaggio tra i morti per salvare i vivi, la «Bestiale Comedìa» vuol essere un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria per redimere il reale dallo smarrimento in cui ...Uno spettacolo al pomeriggio, uno alla sera e uno all’alba. Si chiude domenica 25 e lunedì 26 luglio con i concerti di Vinicio Capossela, Enrico Pieranunzi e Vincenzo Vasi l’edizione 2021 del Musart F ...