Finale Alcaraz-Gasquet in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2021 (Di sabato 24 luglio 2021) Carlos Alcaraz e Richard Gasquet sono i finalisti dell’Atp 250 di Umago 2021. Per il giovane spagnolo si tratta della prima Finale a livello Atp, arrivata dopo il successo in semiFinale ai danni del connazionale Ramos. Se da un lato ci sarà un giovane (appena 18 anni), dall’altra figura un veterano. A 35 anni Gasquet è tornato in una Finale Atp dopo tre anni dall’ultima volta. Decisiva la vittoria in semiFinale su Altmaier. Chi la spunterà tra i due? Il match in questione andrà in scena domenica 25 luglio, dalle ore 20:00 italiane. La ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Carlose Richardsono i finalisti dell’Atp 250 di. Per il giovane spagnolo si tratta della primaa livello Atp, arrivata dopo il successo in semiai danni del connazionale Ramos. Se da un lato ci sarà un giovane (appena 18 anni), dall’altra figura un veterano. A 35 anniè tornato in unaAtp dopo tre anni dall’ultima volta. Decisiva la vittoria in semisu Altmaier. Chi la spunterà tra i due? Il match in questione andrà in scena domenica 25 luglio, dalle ore 20:00 italiane. La ...

