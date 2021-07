FI: Carfagna, ‘per anni inseguiti i sovranisti, oggi finalmente vedo ripensamenti’ (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – Nel centrodestra “la gara per la primogenitura tra Salvini e Meloni rischia di trasformarsi in uno stress test quotidiano. Il centrodestra dove sono cresciuta, guidato da Berlusconi, trasformava le differenze e la competizione interna in valore aggiunto: chiunque aspiri a guidare la coalizione dovrebbe trovare quel tipo di equilibrio e generosità”. Lo dice Mara Carfagna al Corriere della sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – Nel centrodestra “la gara per la primogenitura tra Salvini e Meloni rischia di trasformarsi in uno stress test quotidiano. Il centrodestra dove sono cresciuta, guidato da Berlusconi, trasformava le differenze e la competizione interna in valore aggiunto: chiunque aspiri a guidare la coalizione dovrebbe trovare quel tipo di equilibrio e generosità”. Lo dice Maraal Corriere della sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

