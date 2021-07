Ferrara, uomo morto in strada: forse investito da auto pirata (Di sabato 24 luglio 2021) Un 35enne è morto ieri sera in strada a Ferrara. Dopo una segnalazione il 118 è intervenuto ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani e l’uomo di origine albanese poco dopo è deceduto. Sul posto la polizia e gli agenti della squadra mobile stanno conducendo le indagini. Il 35enne, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe essere stato investito da un’automobilista pirata che non si è poi fermato a prestare soccorso. Tutto è avvenuto proprio sulla strada del palazzo in cui abitava la vittima, padre di due figli. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) Un 35enne èieri sera in. Dopo una segnalazione il 118 è intervenuto ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani e l’di origine albanese poco dopo è deceduto. Sul posto la polizia e gli agenti della squadra mobile stanno conducendo le indagini. Il 35enne, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe essere statoda un’mobilistache non si è poi fermato a prestare soccorso. Tutto è avvenuto proprio sulladel palazzo in cui abitava la vittima, padre di due figli. L'articolo proviene da Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara uomo Ferrara, diffonde video hard della ex: sotto indagine Ferrara, 24 luglio 2021 - Una relazione finita , non per volontà di tutti e due e lui, sempre più spesso è l'uomo a incappare in simili condotte, che per ritorsione mette in piazza i fatti privati ...

Sparatoria in viale Italia: c'è un arresto L'uomo, la sera tra il 6 e il 7 luglio scorso, ha ferito tre persone: Gianluca Ferrara, un 48enne residente ad Avellino, è stato colpito a una gamba. Il figlio, Ettore Ferrara, un 26enne residente a ...

Giallo per un corpo trovato senza vita Si tratta di un 38enne con una ferita alla testa e una su un fianco sospetta. Pochi giorni fa era caduto da una scala al lavoro ...

