Fedez doppierà  in Space Jam 2 | scoppia la bufera sul web!

In queste ore Fedez ha fatto sapere che farà parte del cast dei doppiatori di Space Jam 2, film live-action che sarà il sequel di quello realizzato nel 1996. Il rapper italiano, non a caso, è stato scelto per prestare la sua voce a uno dei protagonisti dei Looney Tunes. Tuttavia, sebbene doppierà uno dei personaggi secondari del film, l'autore del tormentone "Mille" è finito al centro della bufera in quanto la sua candidatura sarebbe uno schiaffo a chi studia duramente per intraprendere la carriera di doppiatore. Fedez doppierà in Space Jam 2: il video su Instagram Tornato al centro della piazza musicale ...

