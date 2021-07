Federico Rossi positivo al Covid-19: le sue condizioni – VIDEO (Di sabato 24 luglio 2021) La notizia è stata data poco fa dal cantante: Federico Rossi è risultato positivo al Covid-19. Ecco le ultime sulle sue condizioni Federico Rossi è risultato positivo al Covid-19. L’ex membro del duo pop Benji e Fede ha dato poco fa l’annuncio tramite il suo profilo Instagram. In realtà, nelle sue stories già da qualche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 luglio 2021) La notizia è stata data poco fa dal cantante:è risultatoal-19. Ecco le ultime sulle sueè risultatoal-19. L’ex membro del duo pop Benji e Fede ha dato poco fa l’annuncio tramite il suo profilo Instagram. In realtà, nelle sue stories già da qualche L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fedefederossi : Federico Rossi - Non è mai troppo tardi (Official Video) - RADIOEFFEITALIA : Federico Rossi - Non è mai troppo tardi - _scrivimi : stavo lavando i cucchiaini nel bar dei miei e alla radio urlando “ed ora ascoltiamo Federico Rossi con il suo nuovo… - onvlysofi : RT @sorridicheese: Federico Rossi chiara rappresentazione dell’Italia che si prostra alla potenza di Annalisa #Battitilive - RVallesina : Annalisa - Movimento lento (feat. Federico Rossi) -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Rossi Federico Buffa a Lignano con 'ITALIA MUNDIAL'. sabato 24 luglio I gol di Paolo Rossi, l'urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica ... lo spettacolo di Federico Buffa che andrà in scena sabato 24 luglio (ore 21:30) sul ...

Federico Rossi positivo al Covid: il cantante in quarantena, come sta Federico Rossi ha il Covid ? Pare proprio che il cantante non sia riuscito a evitare il virus e che stavolta lo abbia beccato. Lo ha rivelato nelle sue stories su Instagram , che da qualche giorno fa ...

Federico Rossi positivo al Covid: il cantante in quarantena, come sta Gossip e Tv Federico Rossi positivo al Covid-19: le sue condizioni – VIDEO La notizia è stata data poco fa dal cantante: Federico Rossi è risultato positivo al Covid-19. Ecco le ultime sulle sue condizioni ...

Federico Rossi positivo al Covid: il cantante in quarantena, come sta Il cantante di Pesche ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: il video su Instagram dall'isolamento ...

I gol di Paolo, l'urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica ... lo spettacolo diBuffa che andrà in scena sabato 24 luglio (ore 21:30) sul ...ha il Covid ? Pare proprio che il cantante non sia riuscito a evitare il virus e che stavolta lo abbia beccato. Lo ha rivelato nelle sue stories su Instagram , che da qualche giorno fa ...La notizia è stata data poco fa dal cantante: Federico Rossi è risultato positivo al Covid-19. Ecco le ultime sulle sue condizioni ...Il cantante di Pesche ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: il video su Instagram dall'isolamento ...