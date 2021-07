Evade dai domiciliari due volte in 10 giorni: arrestato dai Carabinieri (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Sant’Antimo i Carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arrestato in flagranza per evasione Antimo D’Isidoro, 62enne del posto, pregiudicato, agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, la persona e la disciplina sulle armi. L’uomo è stato notato dai militari mentre passeggiava a piedi in Piazza Dante, a circa 800 metri dalla sua abitazione, senza autorizzazione e senza un valido motivo. Solo una decina di giorni fa D’Isidoro era stato arrestato sempre per lo stesso motivo e condannato a 6 mesi di reclusione. Sottoposto un’altra volta agli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Sant’Antimo idella locale Tenenza hanno tratto inin flagranza per evasione Antimo D’Isidoro, 62enne del posto, pregiudicato, agli arrestiper reati contro il patrimonio, la persona e la disciplina sulle armi. L’uomo è stato notato dai militari mentre passeggiava a piedi in Piazza Dante, a circa 800 metri dalla sua abitazione, senza autorizzazione e senza un valido motivo. Solo una decina difa D’Isidoro era statosempre per lo stesso motivo e condannato a 6 mesi di reclusione. Sottoposto un’altra volta agli ...

