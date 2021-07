Estate in diretta, Roberta Capua sostituita da Maria Grazia Cucinotta su La 7 (Di sabato 24 luglio 2021) A fronte dell’impegno quotidiano con “Estate in diretta” su Rai 1, insieme a Gianluca Semprini, Roberta Capua non può partecipare alle registrazioni delle nuove puntate de “L’ingrediente perfetto” su La 7, format che conduceva dal 2019. Al suo posto, da settembre, vedremo Maria Grazia Cucinotta, al debutto nella conduzione. L’impegno di Roberta Capua all’“Estate in diretta”, che conduce con Gianluca Semprini, procede bene e intensamente. Ogni giorno, dal lunedì Articolo completo: dal blog ... Leggi su solodonna (Di sabato 24 luglio 2021) A fronte dell’impegno quotidiano con “in” su Rai 1, insieme a Gianluca Semprini,non può partecipare alle registrazioni delle nuove puntate de “L’ingrediente perfetto” su La 7, format che conduceva dal 2019. Al suo posto, da settembre, vedremo, al debutto nella conduzione. L’impegno diall’“in”, che conduce con Gianluca Semprini, procede bene e intensamente. Ogni giorno, dal lunedì Articolo completo: dal blog ...

Advertising

aras96__ : @laura98lally Sulla pagina di Prelemiteam. Giulia ha fatto la diretta mentre lui cantava l'estate più calda - infoitcultura : Estate in diretta, cambiamenti improvvisi per il discorso di Draghi e la tragedia di Capri - dalilastweeting : @SaraSanfi La parte della diretta in cui viene presentato e in cui canta l'estate più calda (quella che ha fatto Gi… - krimarty : @Franc25182 Cosa dovevano fare di più Trombare in diretta??? No vabbe' .... oh avvisatela che si è persa l'estate p… - AnnaLizzy68 : RT @Simona33447585: Il vero disagiato in estate soffre perché ha bisogno di vagonate di cronaca trash rigorosamente in diretta per sfamarsi… -