Eric Castel, il fumetto che esportò in Europa l’immagine di un club fino ad allora segnato da identità provinciale e perdente: il Barcellona (Di sabato 24 luglio 2021) Chi scrive si è imbattuto in Eric Castel a metà anni Ottanta in un’edicola sulla riviera romagnola, stipato nel cesto delle offerte accanto ai fumetti della collana Super Eroica e alle raccolte di Skorpio e Lanciostory. Un fumetto ambientato nel mondo del calcio era una rarità, perlomeno in Italia. Il protagonista era un calciatore francese di fama mondiale, Eric Castel, appena acquistato dal Barcellona con l’obiettivo di vincere la Coppa CEVA, ovvero la Coppa dei Campioni, ribattezzata così per una questione di diritti. Il plot presentava un intreccio tra tematiche sportive – nei numeri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Chi scrive si è imbattuto ina metà anni Ottanta in un’edicola sulla riviera romagnola, stipato nel cesto delle offerte accanto ai fumetti della collana Super Eroica e alle raccolte di Skorpio e Lanciostory. Unambientato nel mondo del calcio era una rarità, perlomeno in Italia. Il protagonista era un calciatore francese di fama mondiale,, appena acquistato dalcon l’obiettivo di vincere la Coppa CEVA, ovvero la Coppa dei Campioni, ribattezzata così per una questione di diritti. Il plot presentava un intreccio tra tematiche sportive – nei numeri ...

