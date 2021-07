Equitazione | Olimpiadi Tokyo | Francesco Zaza manca l’accesso al Grand Prix Freestyle

(Di sabato 24 luglio 2021) Finisce con ill’avventura alledie Wispering Romance nel dressage: il binomio azzurro, inserito nel difficilissimo Gruppo B,al, riservato ai primi due di ciascuno dei sei gruppi più i migliori sei punteggi tra coloro che non si sono qualificati automaticamente. Oggi protagonisti i primi tre gruppi, domani tocca agli altri tre, che andranno a definire la lista completa dei 18 qualificati all’ultimo atto del concorso individuale. Le migliori otto ...

Finisce con il Grand Prix l'avventura alle Olimpiadi di Francesco Zaza e Wispering Romance nel dressage: il binomio azzurro, inserito nel difficilissimo Gruppo B, manca l'accesso al Grand Prix Freesty ...Buona la prova di Francesco Zaza in sella a Wispering Romance nelle eliminatorie del dressage di equitazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il cavaliere italiano chiude con un 66,941% che forse non ris ...