Equipaggio della Rotterdam: la nave è Covid free, 200 marinai vaccinati (Di sabato 24 luglio 2021) Duecento marinai provenienti da ogni angolo del mondo si sono vaccinati al Pala Expo di Marghera ieri pomeriggio. Sono 189 uomini e 11 donne, tutti prevalentemente sotto i trent'anni. Compongono l'... Leggi su veneziatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Duecentoprovenienti da ogni angolo del mondo si sonoal Pala Expo di Marghera ieri pomeriggio. Sono 189 uomini e 11 donne, tutti prevalentemente sotto i trent'anni. Compongono l'...

Advertising

ItalianNavy : #23luglio. Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella dal grande Equipaggio della… - Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - ItalianNavy : E’ stato pubblicato il bando di #concorso per il reclutamento di 2000 Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1… - nuova_venezia : Maxischermo nel Palazzo della Ragione per assistere al sigillo dell’organismo internazionale sul ciclo pittorico tr… - Roseinfiore : RT @mattinodipadova: Maxischermo nel Palazzo della Ragione per assistere al sigillo dell’organismo internazionale sul ciclo pittorico trece… -