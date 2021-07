ePrix Londra | in qualifica è super Lynn Male i protagonisti del mondiale

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: Formula E | Londra EPrix 2021: Lynn prende di forza la pole di Gara 1 ? di Marco Colletta ?? - P300it : Formula E | Londra EPrix 2021: Lynn prende di forza la pole di Gara 1 ? di Marco Colletta ??… - TRmotosports : 2020 - 2021 Formula E #London 1 E-Prix ... -> - QuiMediaset_it : #FormulaE : gli Eprix di Londra in chiaro oggi su #Canale20 alle ore 16.00 - MontiFrancy82 : #FormulaE : in esclusiva in chiaro sul 20 gli Eprix di Londra -

Ultime Notizie dalla rete : ePrix Londra

Alex Lynn scatterà dalla pole position nell'di, con il crono di 1'23"245 . È il pilota Mahindra a centrare il riferimento nella Superpole, con un miglioramento di ben 7 decimi sul tempo ottenuto nella fase a Gruppi. Accanto a lui ...Così, a ottenere a sorpresa la prima partenza al palo dell'di2021, è stato l'inglese Alex Lynn. Profeta in patria, il pilota di casa Mahindra (che dovrebbe lasciare a fine stagione), ...Pole position per Alex Lynn nelle qualifiche dell'ePrix 1 di Londra 2021 di Formula E. Secondo Jake Dennis, terzo Sebastian Buemi, quarto Sette Camara ...Complice una pista molto umida in avvio, i piloti del Gruppo 1 partiranno nelle retrovie. La Superpole diventa un affare tra piloti veloci ma non in lotta per il titolo. Alex Lynn porta Mahindra in po ...