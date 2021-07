Emerson Palmieri | Giuntoli ha la strategia per finanziare l’acquisto

(Di sabato 24 luglio 2021)al Napoli è ancora possibile. Cristianosta lavorando per accontentare Luciano Spalletti e portare in rosa il terzino mancino che desidera l’allenatore. Vendere è uno degli obiettivi del Napoli e questo finanzierà anche altri acquisti, tra cui quello di. Vendere durante questo calciomercato è davvero molto complicato, ma qualcosa si sta per muovere.: i soldi dalle cessioni Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa per il terzino di proprietà del Chelsea:lavora alle ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, si lavora ad alcune cessioni, poi si punterà sull'affare Emerson Palmieri - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, si lavora ad alcune cessioni, poi si punterà sull'affare Emerson Palmieri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, si lavora ad alcune cessioni, poi si punterà sull'affare Emerson Palmieri - apetrazzuolo : CDS - Napoli, si lavora ad alcune cessioni, poi si punterà sull'affare Emerson Palmieri - napolimagazine : CDS - Napoli, si lavora ad alcune cessioni, poi si punterà sull'affare Emerson Palmieri -

Ultime Notizie dalla rete : Emerson Palmieri

... il giornalista di SportItalia Gianluigi Longari rivela le intenzioni del Napoli nel caso dovesse saltare la trattativa per portare alla corte di Luciano Spalletti,. In merito alla ...Napoli Calcio - Gianluigi Longari , giornalista di Sportitalia, ai microfoni de 'Il Sogno Nel Cuore', trasmissione in onda su 1 Station Radio:Emerson Palmieri al Napoli, i soldi per l'acquisto arrivano dalle cessioni di Tutino e Ounas. Cristiano Giuntoli a lavoro.Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Marcos Alonso, il terzino spagnolo del Chelsea, già visto in Italia con la maglia della Fiorentina.