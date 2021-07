Emerson, il Napoli fa sul serio: ecco la tattica per acquistarlo (Di sabato 24 luglio 2021) Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal" per parlare di calciomercato in casa azzurra. Tra i vari temi affrontati, l'interesse per Emerson Palmieri. Di seguito quanto evidenziato: "Emerson Palmieri? La tattica del Napoli è l'attesa, augurandosi che nel frattempo non si presentino altri club. La volontà è cedere calciatori per avere un gruzzoletto e fare una prima offerta al Chelsea che non sia in prestito, essendo in scadenza. Il Chelsea valuta il calciatore 20 milioni più 5 di bonus. Tutino, Ounas, Palmiero, Contini potrebbero portare ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione "Radio Goal" per parlare di calciomercato in casa azzurra. Tra i vari temi affrontati, l'interesse perPalmieri. Di seguito quanto evidenziato: "Palmieri? Ladelè l'attesa, augurandosi che nel frattempo non si presentino altri club. La volontà è cedere calciatori per avere un gruzzoletto e fare una prima offerta al Chelsea che non sia in prestito, essendo in scadenza. Il Chelsea valuta il calciatore 20 milioni più 5 di bonus. Tutino, Ounas, Palmiero, Contini potrebbero portare ...

