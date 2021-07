Advertising

anteprima24 : ** Elezioni, Perifano: “Superiamo gli steccati ideologici, sfida riguarda solo ##Benevento” **… - anteprima24 : ** Patto '#Moderati', '#Cd' e 'Civici in Comune': una unica lista per #Perifano ** - anteprima24 : ** Manifesti abusivi ed è subito #Scontro. #Perifano: 'Io pago gli spazi, #Mastella inzozza la città' **… - anteprima24 : ** #Perifano: 'Dal #M5S una bella notizia, insieme cambieremo la città' ** - anteprima24 : ** ##Benevento, il #M5S si schiera con Perifano: 'Serve alternativa al fallimento attuale' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Perifano

anteprima24.it

...posizione in aula è cambiata nei confronti dell'attuale Giunta poiché nella corsa per le...però dello stesso parere avendo scelto un'allenanza col M5S ed il sostegno al candidato. Ma ......creeranno un unica lista per le comunali 2021 a sostegno del candidato sindaco Luigi Diego.del Centro Democratico che i costruttori della lista si presenteranno alle prossime...‘Uno di voi per Benevento’ e ‘Civici in Comune’ annunciano che a rappresentarli nel coordinamento politico del candidato sindaco Luigi Diego Perifano sarà il dottore Nicola Danilo De Luca. TAGS comune ...Scrivono "I Moderati", "Civici in Comune" e Centro Democratico: “I Moderati” e “Civici in Comune” unitamente al segretario provinciale di Centro Democratico a Benevento Antonio Puzio si sono uniti in ...