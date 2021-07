Elezioni: Letta, ‘ci saranno due campi, Meloni e Salvini con Orban e noi europeisti’ (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – “La firma di Meloni e Salvini al documento di Orban dei 16 partiti sovranisti ha definitivamente cancellato qualunque dubbio. Il confronto politico alle Elezioni del 2023 sarà o da una parte o dall’altra”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento all’Assemblea di Radicalità per ricostruire. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – “La firma dial documento didei 16 partiti sovranisti ha definitivamente cancellato qualunque dubbio. Il confronto politico alledel 2023 sarà o da una parte o dall’altra”. Lo ha detto Enriconel suo intervento all’Assemblea di Radicalità per ricostruire. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

