Elettra Lamborghini commuove | il dolce ricordo resta incancellabile

(Di sabato 24 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., sui social condivide il dolcissimodi chi sarà per sempre indimenticabile. Torna ad essere protagonista del web la nota influencer che solo qualche mese fa è stata opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, senza non poche critiche. Questa volta la giovane però mette in evidenza un lato del suo carattere davvero

Advertising

Enrico44647886 : @folliaordinaria La canzone di Elettra Lamborghini sta causando danni enormi - GiuliaBartoccii : io che vengo a scoprire che Elettra Lamborghini stava cercando o una casa o un maneggio nel mio paesino?????? - andromedua : elettra lamborghini - Enrico44647886 : @Nonha_stata Vogliono conquistare Elettra Lamborghini? - trevarrowryen : Che poi, è una polemica sterile perché fatta solo perché di mezzo c’è Chiara Ferragni. Perché non farla per Elettra… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

ha condiviso nelle sue IG Stories alcune foto di una festa a tema animali a cui ha partecipato con un costume leopardato praticamente inesistente La cantante...Ginevra. La bellissima ereditiera della famiglia padrona di una delle case automobilistiche più iconiche di tutti i tempi incappa in un problema in vacanzasi sta godendo il successo della sua ultima hit estiva. Il brano 'Pistolero' ha superato in circa un mese la cifra straordinaria di 18 milioni di visualizzazioni solo sulla ...Elettra Lamborghini questa volta mostra un lato di se davvero inedito e sui social condivide il dolce ricordo del suo amico.I Maneskin sono in testa alla classifica degli album, ma fa più rumore che “Mille”, la canzone che ha unito Fedez, Achille Lauro e ...