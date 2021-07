Effetto Green pass sulla campagna vaccinale in Puglia: boom di prenotazioni, +130% rispetto alla media dei giorni scorsi (Di sabato 24 luglio 2021) Sono più che raddoppiate le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid in Puglia nella giornata del 23 luglio, rispetto alla media dei giorni tra il 19 e il 22, dopo l'annuncio del governo dell'... Leggi su baritoday (Di sabato 24 luglio 2021) Sono più che raddoppiate leper la vaccinazione anti Covid innella giornata del 23 luglio,deitra il 19 e il 22, dopo l'annuncio del governo dell'...

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - giorgio_gori : #Bergamo, effetto #Greenpass : in un giorno quasi 17mila prenotazioni per il vaccino. E da martedì iniziamo le vac… - lucfontana : Vaccinazioni, effetto green pass: in un giorno 250mila prenotati (via @Corriere) - nadiafrancy : RT @barbarab1974: Continuate a seguire i consigli della Lucarelli e andrà tutto bene. Cioè : Il green pass sarà presto solo un brutto ricor… - emilio05714955 : RT @andreasso1951: Effetto Draghi sui vaccini, boom di prenotazioni. Figliuolo: 'Aumento dal 15 al 200%' - Cronaca - ANSA - che stranezza o… -