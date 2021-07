(Di sabato 24 luglio 2021) Lutto a Tu si que. La concorrente, la “nonna” di 81 anni che a finegiudici e conduttori suonando il pianoforte, ènella casa di riposo nella quale viveva da anni a Savigliano, in provincia di Cuneo., salita sul palcoscenico di Canale 5 la prima volta il 31, era poi riuscita a raggiungere la finale, come augurato anche dalla stessa Maria De Filippi. “Spero che lei prenda il 100% dalla giuria e che vada in finale – aveva detto la conduttrice – Vedevamo le sue dita muoversi e ha una velocità che non ...

Advertising

LaMammaN1 : - FQMagazineit : È morta Nerina Peroni: a ottobre emozionò tutti a Tu si que vales - infoitcultura : Tu sì que vales, lutto: è morta la pianista Nerina Pieroni - infoitcultura : Tu si que vales, Nerina Pieroni morta: a 81 anni conquistò il cuore di Belen e della giuria con il pianoforte - Anna302478978 : Tu si que vales, lutto nella notte: morta Nerina Pieroni, la donna che ha commosso Belen e l'Italia Anche lei mort… -

Ultime Notizie dalla rete : morta Nerina

Corriere dello Sport.it

Peroni è/ Pianista di Tu si que vales che suonava in casa di riposo SABRINA QUERCI È: ADDIO ALL'ICONICA ARTISTA Così, mentre sui profili social di Sabrina Querci quasi non si ...E', l'81enne che conquistò la giuria di con la sua musica. Nella residenza per anziani Chianoc di Savigliano, in provincia di Cuneo, èPieroni a 81 anni. Amava suonare per gli altri ospiti della casa di riposo e con il suo pianoforte aveva conquistato anche i giudici di Tu si que vales, la trasmissione condotta da Maria ...La notizia è rimbalzata in tutta Italia e su tutte le testate. Maria De Filippi ha scelto di far sedere sul trono di Uomini e Donne la prima tronista transessuale. Un ulteriore percorso ...Nella notte è scomparsa Nerina Pieroni, una delle concorrenti di Tu sì Que Vales che aveva emozionato Maria De Filippi e Belèn Rodriguez ...