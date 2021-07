(Di sabato 24 luglio 2021) . Un morto e quattro ricoverati in gravi condizioni IncidenteAncora sangue sulle nostre strade, ancora un’altra giovane vittima che si aggiunge ad un rosario di nomi infinito. L’evento tragico questa volta è avvenuto a, un piccolo centro della provincia di Imperia, in Liguria. E’ notte fonda, sono quasi le 4 del mattino, quando sul rettilineo di via Generale Ardoino, una Fiat Punto sicontro un cancello di un’officina. Ti potrebbe interessare>>> Incidenti monopattini a Milano, otto in due giorni:un 34enne A bordo ...

Incidente a Diano Marina, alle porte di Imperia. Un dramma che ha sconvolto l'intera comunità. A perdere la vita nello schianto un 19enne, tale Matteo Muratore, come riferisce 'Blitz Quotidiano' . Il giovane è ... Diano Marina (Imperia), dove un 19enne, Matteo Muratore , è morto questa notte in un incidente stradale . Altri quattro ragazzi, tutti residenti in provincia di Cuneo, sono rimasti feriti in ... Dramma Diano Marina: auto con 5 giovani si schianta, bilancio grave. Morto un giovane e quattro ricoverati in gravi condizioni ...