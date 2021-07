Dopo il decreto sul Green Pass si impennano le prenotazioni per il vaccino: 20 % in più (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 250mila le nuove prenotazione per il vaccino solo nella giornata di ieri, con un aumento del 20% in più rispetto al giorno precedente. L’annuncio dell’obbligatorietà del green pass dal 6 agosto per accedere a diverse attività (dal ristorante alla piscina al cinema) ha convinto molti indecisi con impennate sulle piattaforme regionali di prenotazione a volte strabilianti. «Abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va dal 15% al 200% a seconda delle regioni»,ha dichiarato il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo. «In Friuli Venezia Giulia siamo al 6.000%». Leggi su vanityfair (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 250mila le nuove prenotazione per il vaccino solo nella giornata di ieri, con un aumento del 20% in più rispetto al giorno precedente. L’annuncio dell’obbligatorietà del green pass dal 6 agosto per accedere a diverse attività (dal ristorante alla piscina al cinema) ha convinto molti indecisi con impennate sulle piattaforme regionali di prenotazione a volte strabilianti. «Abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va dal 15% al 200% a seconda delle regioni»,ha dichiarato il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo. «In Friuli Venezia Giulia siamo al 6.000%».

