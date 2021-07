Donnarumma, che sgarro al Milan. Le cifre del contratto con il Psg (Di sabato 24 luglio 2021) Rese pubbliche le cifre del contratto tra Donnarumma ed il Psg. Il giovane portiere ex Milan guadagnerà meno di quanto offerto dai rossoneri Gigio Donnarumma è forse il colpo di mercato più discusso dell’attuale sessione di mercato. Il portiere ex Milan si è laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana poco più di due settimane fa e dopo pochi giorni ha ufficializzato il suo passaggio al Paris Saint Germain. Dopo il continuo tira e molla degli ultimi anni tra la società rossonera ed l’assistito di Mino Raiola, il matrimonio tra il Milan è Gigio ... Leggi su zon (Di sabato 24 luglio 2021) Rese pubbliche ledeltraed il Psg. Il giovane portiere exguadagnerà meno di quanto offerto dai rossoneri Gigioè forse il colpo di mercato più discusso dell’attuale sessione di mercato. Il portiere exsi è laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana poco più di due settimane fa e dopo pochi giorni ha ufficializzato il suo passaggio al Paris Saint Germain. Dopo il continuo tira e molla degli ultimi anni tra la società rossonera ed l’assistito di Mino Raiola, il matrimonio tra ilè Gigio ...

Advertising

ZZiliani : Si può dire che #Donnarumma, pur potendo scegliere di diventare una bandiera del #Milan, aveva comunque diritto di… - FBiasin : Ingaggio superiore o inizialmente inferiore che sia, #Donnarumma aveva tutto il diritto di andare dove gli pare, so… - fattoquotidiano : IL CALCIO È L'OPPIO DEI MIGLIORI È evidente che con Conte capo del governo non avremmo vinto niente, che con Arcuri… - ShelbyChicco : @ZZiliani ma siamo sicuri che il Paris Saint German Campione di nulla quest'anno...alzi la Champions prima del Mila… - Rodolfo34113504 : RT @linea_inter: #Donnarumma ha scelto il progetto sportivo e non i soldi. Preferisce lottare in Ligue1 che credere alla farsa scudetto. Pr… -