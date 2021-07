Donnarumma, all’inizio guadagnerà meno al PSG rispetto all’offerta del Milan: i dettagli (Di sabato 24 luglio 2021) all’inizio della sua avventura al PSG, Gianluigi Donnarumma guadagnerà di meno rispetto a quanto gli offriva il Milan per il rinnovo I 12 milioni di stipendio che Gianluigi Donnarumma percepirebbe al PSG sarebbero una cifra totalmente inventata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il portiere della Nazionale guadagnerà inizialmente a Parigi meno di quanto gli offriva il Milan per il rinnovo. 7 milioni lo stipendio francese, mentre i rossoneri ne proponevano 8. A incrementare poi l’ingaggio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021)della sua avventura al PSG, Gianluigidia quanto gli offriva ilper il rinnovo I 12 milioni di stipendio che Gianluigipercepirebbe al PSG sarebbero una cifra totalmente inventata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il portiere della Nazionaleinizialmente a Parigidi quanto gli offriva ilper il rinnovo. 7 milioni lo stipendio francese, mentre i rossoneri ne proponevano 8. A incrementare poi l’ingaggio ...

