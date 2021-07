Domenica prima Giornata mondiale di nonni e anziani | la Cisl | “Stiamo loro vicini”

(Di sabato 24 luglio 2021) Bergamo.25 luglio si celebra ladeie degli. FnpBergamo raccoglie questo invito, utile per essere un segnale di vicinanza alla vita di ciascun anziano, specialmente in questo tempo difficile di pandemia. “Siamo convinti – dice Giacomo Meloni, Segretario Fnp Bergamo – che la ripartenza, declinata nell’assecondare insieme progetti di resilienza, possa concretizzarsi attraverso una forte alleanza tra giovani e. Ladei ...

Advertising

vaticannews_it : #23luglio #PapaFrancesco prega con i nonni e gli anziani del mondo, in vista della prima Giornata mondiale a loro d… - matteorenzi : Finisce la prima settimana di lancio di #ControCorrente. Grazie dell’accoglienza e grazie a chi, leggendo, mi sta m… - AndreD81 : RT @fnpcislpuglia1: Domani, 25 luglio è la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Voluta da @Pontifex_it si riproporrà ogni ann… - anna_selacava : dubbi per una domenica di luglio estate duemilaventuno: domani farò il vaccino alle quattordici, al mare ci vado prima o dopo? - Teleblogmag : Un palinsesto dedicato e domenica l'Angelus di Papa Francesco. #rai #angelus Iscriviti gratuitamente al canale Tel… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica prima

BergamoNews

Da unaindagine la giovane mamma sarebbe stata colpita da un aneurisma cerebrale . Giovane ... i funerali di Mariarca Napolitano , la giovane madre chesi è sentita male sulla spiaggia ...25 luglio sarà laGiornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani . La ricorrenza, voluta da Papa Francesco, si riproporrà ogni anno, nella quartadi questo mese. L'obiettivo è ...Maltempo e caldo africano, da domani il meteo spacca in due l'Italia. Flusso instabile proveniente dall'oceano Atlantico influenzerà le regioni del Nord. In risposta, ...Domenica 25 luglio si disputeranno le qualifiche di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. All'Ariake Gymnastics Centre si incomincerà alle ore 03.00 italiane (le 10.00 locali) c ...