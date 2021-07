"Disgustosa, stai zitta". Amanda Knox travolta dagli insulti: le parole sull'Italia che scatenano la polemica | Guarda (Di sabato 24 luglio 2021) Utenti del web contro Amanda Knox. La scrittrice americana è stata presa d'assalto dopo uno scivolone social, costatole carissimo, che rimanda alla sua detenzione in Italia dopo il delitto di Meredith a Perugia. Nell'ultimo post rispondendo a una domanda sulle storie dell'orrore personali da riassumere in cinque parole parla di "vacanza studio in Italia". Nel dettaglio la Knox se n'è uscita così: "Unforgettable study abroad in Italy", "l'indimenticabile vacanza in Italia". Immediata la replica di alcuni internauti Italiani che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Utenti del web contro. La scrittrice americana è stata presa d'assalto dopo uno scivolone social, costatole carissimo, che rimanda alla sua detenzione indopo il delitto di Meredith a Perugia. Nell'ultimo post rispondendo a una domandae storie dell'orrore personali da riassumere in cinqueparla di "vacanza studio in". Nel dettaglio lase n'è uscita così: "Unforgettable study abroad in Italy", "l'indimenticabile vacanza in". Immediata la replica di alcuni internautini che ...

